Сочинение на тему как выбрать своё дело или место в жизни
Обществознание
Сочинение на тему как выбрать своё дело или место в жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого человека по разному. нужно обдуманновсе выбирать с этим ведь жить всю жизнь! место в жизни выбирать нужно тоже обдуманно вот моё мнение)
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