Скажите кто такие капиталистые крестьяне?

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Скажите кто такие капиталистые крестьяне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капиталистые крестьяне - крестьяне, имевшие свой капитал
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