Скажите кто такие капиталистые крестьяне?
История
Скажите кто такие капиталистые крестьяне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капиталистые крестьяне - крестьяне, имевшие свой капитал
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