Скажите одним словом: 1)Наименьшая значимая часть слова. 2)Главная значимая част?? слова, в которой заключено обшее значение всех однокоренных слов.
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Скажите одним словом: 1)Наименьшая значимая часть слова. 2)Главная значимая част?? слова, в которой заключено обшее значение всех однокоренных слов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) морфема. 2) корень.
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