Скажите одним словом: 1)Наименьшая значимая часть слова. 2)Главная значимая част?? слова, в которой заключено обшее значение всех однокоренных слов.

Русский язык

Скажите одним словом: 1)Наименьшая значимая часть слова. 2)Главная значимая част?? слова, в которой заключено обшее значение всех однокоренных слов.

Автор: Гость