Задание на фото, составить предложения на английском, срочно, пожалуйста!) Даю 19б
Английский язык
Задание на фото, составить предложения на английском, срочно, пожалуйста!) Даю 19б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Emily and Harry swim in the morning. They ride a bike in the morning. They cook dinner in the afternoon. They play table tennis in the afternoon. They read a book in the evening. Emily and Harry sing in the evening.
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