Скажите пожалуйста, как сделать √7 на стр 36 In pairs, talk about the things and the people

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Скажите пожалуйста, как сделать √7 на стр 36 In pairs, talk about the things and the people
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты фото выкладывай, где же взять твой учебник у меня на работе, в книжный я не побегу...
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