У семи пронумерованих коробках знаходяться однакові на вигляд монети: по 10 у кожн??й коробці. У одній з коробок всі монети фальшиві ( маса фальшивої 9 г, справжньох - 10г ). У вас є терези і шкільний набір важків (100г 50г 20г...

Физика

У семи пронумерованих коробках знаходяться однакові на вигляд монети: по 10 у кожн??й коробці. У одній з коробок всі монети фальшиві ( маса фальшивої 9 г, справжньох - 10г ). У вас є терези і шкільний набір важків (100г 50г 20г 20г 10г 5г 2г 2г 1г). Коробки можна відкривати, монети можна брати. Як за допомогою одного зважування визначити, в якій коробці знаходяться фальшиві монети?

Автор: Гость