У семи пронумерованих коробках знаходяться однакові на вигляд монети: по 10 у кожн??й коробці. У одній з коробок всі монети фальшиві ( маса фальшивої 9 г, справжньох - 10г ). У вас є терези і шкільний набір важків (100г 50г 20г...
Физика
У семи пронумерованих коробках знаходяться однакові на вигляд монети: по 10 у кожн??й коробці. У одній з коробок всі монети фальшиві ( маса фальшивої 9 г, справжньох - 10г ). У вас є терези і шкільний набір важків (100г 50г 20г 20г 10г 5г 2г 2г 1г). Коробки можна відкривати, монети можна брати. Як за допомогою одного зважування визначити, в якій коробці знаходяться фальшиві монети?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треба покласти з 1 мішечка 1 монету з 2-го 2 монети з 3-його 3 монети і т. д. Всього 55 монет. Якщо б всі монети були не фальшиві, то загальна вага був би 550гр, але т. до фальшива монета важить 9g, то якщо загальна вага буде 549гр, значить фальшиві монети з 1 мішечка, якщо 548гр, то з 2 мішечка іт.д. Як то так.
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