В чем состояли отличия взглядов Э. Бернштейна от идей К. Маркса ?
История
В чем состояли отличия взглядов Э. Бернштейна от идей К. Маркса ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ни в чем. Обое хотели власти и мирового господства)
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