Скажите всех гироев романа дубровского и их профессии.пожалуйсто не кидайте сслк?? а напишите

Гость: Гость:

Владимир Дубровский — корнет, сын мелкого помещика, основной образ в повести. Андрей Гаврилович Дубровский — помещик, имение которого пытается отобрать Троекуров. Кирилла Петрович Троекуров — помещик, обладающий неограниченными возможностями в своей округе. Маша Троекурова — молодая девушка, дочь Кирилла Петровича, возлюбленная Дубровского-младшего Шабашкин — заседатель Архип-кузнец — крепостной Дубровских Егоровна — служанка Дубровских Антон Пафнутьич Спицын — небогатый помещик, который свидетельствовал против Андрея Гавриловича Дубровского Князь Верейский — старик, ставший мужем Маши Троекуровой