Скажите всех гироев романа дубровского и их профессии.пожалуйсто не кидайте сслк?? а напишите

Литература
Скажите всех гироев романа дубровского и их профессии.пожалуйсто не кидайте сслк?? а напишите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир Дубровский — корнет, сын мелкого помещика, основной образ в повести. Андрей Гаврилович Дубровский — помещик, имение которого пытается отобрать Троекуров. Кирилла Петрович Троекуров — помещик, обладающий неограниченными возможностями в своей округе. Маша Троекурова — молодая девушка, дочь Кирилла Петровича, возлюбленная Дубровского-младшего Шабашкин — заседатель Архип-кузнец — крепостной Дубровских Егоровна — служанка Дубровских Антон Пафнутьич Спицын — небогатый помещик, который свидетельствовал против Андрея Гавриловича Дубровского Князь Верейский — старик, ставший мужем Маши Троекуровой
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