Скласти діалог про мрію (поїздка в діснейленд)

Литература
Скласти діалог про мрію (поїздка в діснейленд)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я-Привіт! Хтось(на твой вибор)-Привіт,ну як тобі поіздка? Я-Було классно!Я о ціей поіздки мріяв все життя!А тобі як? Хтось(на твой вибор)-Дуже классно!Мені дуже сподобилось! Я-Це була моя сама веліка мрія та вона здійснилась!А яка в тебе мрія? Хтось(на твой вибор)-Я мрію злітати на марс,но це не можливо.. Я-Не хвилюйся!Мрії сдійснюются,тіьки вірь!
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