Скласти речення зі словом сотий

Українська мова
Скласти речення зі словом сотий
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У цьому фільмі є сотий елемент
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
"Согласны ли Вы с тем, что любовь не прощает предательства и что любви достойны не ??ногие?" Напишите небольшое сочинение на эту тему.
Ответить
Физика
На первом этаже давление воды в водопроводных трубах 330кпа. каково давление воды на шестом этаже,если высота этажа 3 м,а все краны закрыты?
Ответить
Математика
Во вторник собрали 24 т лука, а в среду -260 ц. Весь лук расфасовали в 100 одинаковых мешков. Сколько мешков лука собирали каждый день ?
Ответить
Математика
2x^4+5x^3+x^2+5x+2=0
Ответить
Физика
Под действием силы в 400Н была совершена механическая работа в 1600кДж. Определите пройденный путь.
Ответить