Скласти розповидь про улюблений вид спорту танци

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Плавання – мій улюблений спорт З дитинства всім говорять, що спорт дуже важливий для здоров’я й розвитку людини. Але чомусь завжди перебувають відмовки, щоб не піти в якусь секцію: те бракує часу на уроки, то далеко перебуває стадіон. Але варто тільки один раз зважитися, і все життя зміниться назавжди. плавання відмінний спосіб підтримувати себе у відмінній фізичній формі. Природно, що перші рази було дуже важко фізично: боліли всі м’язи, по ранках не хотілося вставати з ліжка. Але варто протриматися дві – три тренування й можна відчути, як з кожним змахом руки або рухом ніг, тіло наливається силоміць. Варто згадати, що плавання – це особливий вид спорту, зовсім не обов’язково домагатися олімпійських успіхів, адже навіть маленьким дітям корисно перебуває у воді. Існує навіть особливий напрямок – лікувальне, його призначають людям, які не можуть ходити. Адже вода, допомагає людині розробляти всі групи м’язів і почувати себе в тонусі .