Скласци казачнаю гисторыю як Асилак-Валун ворагау на нашай зямли запыниу ))))склад??ите и пришлите пожалуйста ))))

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Скласци казачнаю гисторыю як Асилак-Валун ворагау на нашай зямли запыниу ))))склад??ите и пришлите пожалуйста ))))

Автор: Гость