Скласци казачнаю гисторыю як Асилак-Валун ворагау на нашай зямли запыниу ))))склад??ите и пришлите пожалуйста ))))
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Скласци казачнаю гисторыю як Асилак-Валун ворагау на нашай зямли запыниу ))))склад??ите и пришлите пожалуйста ))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Як асилак валун ворагау запыниу
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