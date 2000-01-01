Скоко будет 2x1000+200?
Математика
Скоко будет 2x1000+200?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*1000+2000 будет2200
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