1 Для празгования дня рождения самиры было куплено 2 ящика фруктового сока по 24 маленькие пачки в каждом .Сколько приблизительна литров сока было куплено для праздника

Математика

1 Для празгования дня рождения самиры было куплено 2 ящика фруктового сока по 24 маленькие пачки в каждом .Сколько приблизительна литров сока было куплено для праздника

Автор: Гость