1 Для празгования дня рождения самиры было куплено 2 ящика фруктового сока по 24 маленькие пачки в каждом .Сколько приблизительна литров сока было куплено для праздника
Математика
1 Для празгования дня рождения самиры было куплено 2 ящика фруктового сока по 24 маленькие пачки в каждом .Сколько приблизительна литров сока было куплено для праздника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приблизительно я думаю 48 литров
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