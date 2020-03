Составить программу, печатающую все простые числа, не превосходящие данного числ??. паскаль абс

Гость: Гость:

Program Prostoe; Uses Crt; Var i, {возможный делитель} Number : integer; {исследуемое число} Begin ClrScr; writeln (‘Какое число должно быть проверено? ‘); read (Number); i := 1; repeat i := i+1; until Number mod i = 0; if Number=i then writeln (Number,’ является простым‘) else writeln (Number,’ делится на ‘,i); readln; End.