Сообщение на тему как правильно вести себя на улице

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Как правильно вести себя на улице. Если ты гуляешь по улице или идешь куда-то по делам, то прежде всего обрати внимание на соблюдение правил дорожного движения.Всегда придерживайся правой стороны дороги, а если нет тротуара, то иди навстречу движению.Если очень спешишь, то не стоит расталкивать всех руками, пробирайся так, чтобы никого не задеть.Если ты вышла прогуляться с подружками, то не стоит идти длинной шеренгой вдоль тротуара, взявшись за руки, вы закроете весь проход и прохожие будут вынуждены вас обходить.Там, где можно пройти только по одному, пропусти вперед старших.Не забывай переходить улицу в тех местах, где это принято. При этом не забывай пользоваться «островками безопасности», переходами, обозначенными на тротуаре белыми шашками или «зеброй», или руководствуйся световыми или металлическими указателями «Переход».Заметив пожилого человека или инвалида, который затрудняется один перейти улицу, надо ему помочь.Будь особенно осторожной при обходе стоящего транспорта или других препятствий, а также когда ограничена видимость.Если ты заметила знакомого человека, и по каким-то причинам не хочешь его приветствовать, то будет очень некультурно прятать взгляд в землю и переходить на другую сторону улицу. Также неприлично, заметив знакомого, орать на всю улицу и размахивать руками.Если ты заметила у человека (даже незнакомого) какие-то погрешности в одежде, то тихо скажи ему об этом - человек будет благодарен.Если тебя остановят и спросят как пройти на какую-то улицу, то постарайся объяснить поподробнее и помочь узнать у других прохожих.При входе в магазин, аптеку сначала пропусти выходящих, а потом уже заходи сам(а).