Замени пословицы русскими: (финская)-Лучше день подумать,чемцелую неделю впустую ??рудиться. (болгарская-Кто набирает много дел,ни одного не выполнит. (английская)-самый верный друг-это друг в нужде. (Вьетнамская)-Тот,кто не уч...
Русский язык
Замени пословицы русскими: (финская)-Лучше день подумать,чемцелую неделю впустую ??рудиться. (болгарская-Кто набирает много дел,ни одного не выполнит. (английская)-самый верный друг-это друг в нужде. (Вьетнамская)-Тот,кто не учится,ходит в потемках.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Семь раз отмерь,один отрежь 2-за двумя зайцами погонишься,ни одного не поймаешь 3- 4-ученье-свет,а неученье-тьма
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