ПОМОГИТЕ ФИЗИКА МОЛЮ КОНТРОЛЬНАЧ Cила струму в електричній лампі ,розрахованій на напругу 110 В, дорівнює 0,5 А. Якою є потужність струму в цвй лампі?

Физика

ПОМОГИТЕ ФИЗИКА МОЛЮ КОНТРОЛЬНАЧ Cила струму в електричній лампі ,розрахованій на напругу 110 В, дорівнює 0,5 А. Якою є потужність струму в цвй лампі?

Автор: Гость