В треугольнике АВС угол с = 90 градусов , АС = 3 см ,ВС = 4. Постройте вектор q = 2/3CA + 2CB - 0,2AB Помогите, пожалуйста

Математика

В треугольнике АВС угол с = 90 градусов , АС = 3 см ,ВС = 4. Постройте вектор q = 2/3CA + 2CB - 0,2AB Помогите, пожалуйста

Автор: Гость