В треугольнике АВС угол с = 90 градусов , АС = 3 см ,ВС = 4. Постройте вектор q = 2/3CA + 2CB - 0,2AB Помогите, пожалуйста
Математика
В треугольнике АВС угол с = 90 градусов , АС = 3 см ,ВС = 4. Постройте вектор q = 2/3CA + 2CB - 0,2AB Помогите, пожалуйста
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