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Помогите вычесть 1-5/9 и 7 6/7-5
Математика
Помогите вычесть 1-5/9 и 7 6/7-5
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Гость:
9/9-5/9=4/97 6/7-5=2 6/7
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