Сколько 8 долей в трех четвертых части отрезка?
Математика
Сколько 8 долей в трех четвертых части отрезка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/8 будет шесть восьмых долей
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