На рисунке треугольник авс правильный угол ВАД=90 угол АВД = 45 чему равен угол СДВ. Решите пожалуйста

Геометрия
На рисунке треугольник авс правильный угол ВАД=90 угол АВД = 45 чему равен угол СДВ. Решите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к.ΔАВС правильный, то все углы у него равны , значит ∠САВ=180:3=60 гр., тогда ∠ДАС=90+60=150 гр. т.к.ΔДАВ прямоугольный, то ∠АДВ=90-45=45 гр. Углы при основании у ΔАДВ равны, значит он равнобедренный, т.е.АВ=АД ,а по условию АВ=АС, значит АД=АС , те ΔДАС равнобедренный и у него углы при основании равны. Поэтому ∠АДС=(180-∠ДАС):2=(180-150):2=15 гр ∠СДВ=∠АДВ-∠АДС=45-15=30 гр
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