Дроби со знаменателем 13 которая больше 1/3 и меньше 2/3 . СРОЧНО!!!!!
Математика
Дроби со знаменателем 13 которая больше 1/3 и меньше 2/3 . СРОЧНО!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/13, 6/13, 7/13, 8/13 к прим еру вот такие дроби
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