Сколько бит информации содержит сообщение объёмом 128 килобайт? 1) 216, 2) 219, 3) 220, 4) 223
Информатика
Сколько бит информации содержит сообщение объёмом 128 килобайт? 1) 216, 2) 219, 3) 220, 4) 223
Ответ(ы):
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