Сколько бит информации содержит сообщение объёмом 128 килобайт? 1) 216, 2) 219, 3) 220, 4) 223

Информатика
Сколько бит информации содержит сообщение объёмом 128 килобайт? 1) 216, 2) 219, 3) 220, 4) 223
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