Сколько бит в пословице "без труда не выловишь и рыбку из пруда"
Информатика
Сколько бит в пословице "без труда не выловишь и рыбку из пруда"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
посчитаем количество символов в тексте -38на кодирование 1 символа идет 1 байт , получается 38 байтпереведем байты в биты: 38*8=304 бита это и есть ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Картофеля собрали с 7,5га на 14,7ц меньше ,чем свеклы с 5,5га . Сколько картофеля и скол??ко свеклы собрали с каждого гектара ,если урожайность кар...
Биология