Сколько бит в пословице "без труда не выловишь и рыбку из пруда"

Информатика
Сколько бит в пословице "без труда не выловишь и рыбку из пруда"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
посчитаем количество символов в тексте -38на кодирование 1 символа идет 1 байт , получается 38 байтпереведем байты в биты: 38*8=304 бита                 это и есть ответ

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