Сколько будет 1076*7645 и всё это разделить на 286

Алгебра
Сколько будет 1076*7645 и всё это разделить на 286
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1076*7645/286=28762307 1)1076*7645=8226020 2)8226020/286=28762307 Вроде-бы так
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