Сколько будет 2+2 ,кто первый,тому лойс:)
Биология
Сколько будет 2+2 ,кто первый,тому лойс:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+2=4 два плюс два равно четыре
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