Сколько будет 365 суток 6 часов перевести в часы в минуты и секунды. Переведи пожалу??ста 88 суток часы минуты и секунды

Математика

Сколько будет 365 суток 6 часов перевести в часы в минуты и секунды. Переведи пожалу??ста 88 суток часы минуты и секунды

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