Сколько будет 6*(умножить) на 3\10?Подскажите пожалуйста

Математика
Сколько будет 6*(умножить) на 3\10?Подскажите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*3/10 = 18/10 = 1 целая 8/10 = 1,8
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