Сколько будет: а) 3/7 * 12 , б) 3/7 : 12
Математика
Сколько будет: а) 3/7 * 12 , б) 3/7 : 12
Ответ(ы):
Гость:
3/7 * 12 = 3*12/7= 36/7= 5 целых 1/73/7 : 12 = 3/7 * 1/12= 3/84=1/28
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