Сколько будет семь минус три восьмых?
Математика
Сколько будет семь минус три восьмых?
Ответ(ы):
Гость:
Будет 6 5/8 (шесть целых пять восьмых)
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