Сколько электронных слоев у а томов с числом протонов в ядре: а) 4 б) 9 в) 17 г) 19 ответ ??боснуйте

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Электронный слой - это совокупность электронов, находящихся на одном энергетическом уровне. Число протонов - это порядковый номер элемента. а) Ве - бериллий; Число протонов равно 4, находится во 2 периоде, в 2 группе главной малой подгруппе, значит количество энергетических уровней равно 2, электрона всего 4, значит у него 2 электронных слоя, содержащие каждый по 2 электрона