Сколько грамм можно получить сульфата бария из 23 грамм хлорида бария обработанно??о серной кислотой. Помогите найти

Химия
Сколько грамм можно получить сульфата бария из 23 грамм хлорида бария обработанно??о серной кислотой. Помогите найти
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