Каккой объем углекислого газа (н.y.) выделится при действии азотной кислоты на 55,6 к?? известняка , содержащего 10% примесей
Химия
Каккой объем углекислого газа (н.y.) выделится при действии азотной кислоты на 55,6 к?? известняка , содержащего 10% примесей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ω(СаСО3) = 100% - 10% = 90% = 0,9 m(CaCO3) = 55.6 г *0,9 = 50,04 г M(CaCO3) = 100 г/моль ∨(СаСО3) = 50,04 г/100 г/моль = 0,5004 моль Vm = 22,4 л/моль СaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2 Из уравнения реакции следует, что ∨(СаСО3) = ∨(СО2) = 0,05004 моль V(CO2) = Vm×∨(CO2) V(CO2) = 22,4 л/моль × 0,05004 моль ≈ 11,21 л Ответ: 11,21 л
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