Сочинение на тему "Самое лучшее воспоминание с детсва

Гость: Гость:

Помню,как раньше зимой на новый год 31 декабря. Я со своей сесьём ходила каток. Каждый год. И один раз мне запомнился очень хорошо. С утра мы собрались,взляли шапки и шарфы,коньки и нашу собаку Шарика. Дворняжка,месяцев 5-7 от роду. Ну так вот идём мы,по пути встретили мою подругу Вику и она обещала прийти позже. А когда пришли! Там уже было так много народу,просто тьма тьмущая.Я с папой пошла кататься,а мама осталась. Папа меня учил как ехать на одной ноге и как делать стоичку. После этого мы орендовали санки и пошли все вместе кататься на санках. А Шарика запрягли вппереди. Там был большой большой сугроб и мы врезались в него. Ой насмеялись. Потом пришли домой после веселья согреваться. Попили горячего чая,нарядились. И начали встречать новый год! Дед мороз подарил мне куклу. Красивую такую. Просто загляденье.