Что значит знак ^ в информатике?

Информатика
Что значит знак ^ в информатике?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конъюнкция (логическое умножение).
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