Как можно помочь экологической проблеме Урала?

География
Как можно помочь экологической проблеме Урала?
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Гость:
Для улучшения экологической ситуации необходимо усовершенствовать технологию эксплуатации природных ресурсов, повысить эффективность действующих очистных сооружений на фабриках и заводах, создать заповедники и заказники.
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