Помогите пожалуйста! Побыстрее! Упростите выражение 3(m-2)^2+12m!
Алгебра
Помогите пожалуйста! Побыстрее! Упростите выражение 3(m-2)^2+12m!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(m-2)²+12m 3(m²-4m+4)+12m(формула разности квадратов) 3m²-12m+12+12m 3m²+12 (-12m и +12m дают 0)
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