ПОМОГИТЕ ПЖ НАПИШИТЕ ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ ПОЖВЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ

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Дано на карточке. Решение. R1, R2 соединены параллельно, поэтому сопротивление этого участка R12=R1R2/(R1+R2) =72/16=4 Ом. R4, R5 соединены параллельно, поэтому сопротивление этого участка R45=R4R5/(R4+R5) =18/9=2 Ом. R12, R3, R45 соединены последовательно, поэтому R=R12+R3+R45= 4+2+2= 8 Ом. U4=U5=I4*R4=8*3=24 В. I5=U5/R5=24/6=4 А. I3=I4+I5=8+4=12 А. U1=U2=I3*R12= 12*4=48В. I1=U1/R1=48/6= 8 А. I2=I3-I1=12-8=4 А. U3=I3*R3=12*2=24 В. U=U1+U3+U4=48+24+24=96 В. По закону Ома I=I3=12 А.