Сколько грамм соли содержится в 3-х литрах океанической воды, если ее соленость 40 промилле?
География
Сколько грамм соли содержится в 3-х литрах океанической воды, если ее соленость 40 промилле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соленость 40 промилле - это 40 граммов солей на литр. В 3-х литрах содержится 120 граммов солей.
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