Сколько граммов оксида алюминия образуется при взаимодействии 5,4г алюминия с окс??дом железа(|||)? помогите пожалуйста))
Химия
Сколько граммов оксида алюминия образуется при взаимодействии 5,4г алюминия с окс??дом железа(|||)? помогите пожалуйста))
Ответ(ы):
Гость:
3AL + Fe2O3=3ALO +2Fe v( AL)= 5.4 : 27= 0,2( моль) v(AlO)=0,2(моль) m(AlO)=0,2 * 43=8,6(г) Ну, я думаю так.))
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