Сколько граммов оксида алюминия образуется при взаимодействии 5,4г алюминия с окс??дом железа(|||)? помогите пожалуйста))

Химия

Сколько граммов оксида алюминия образуется при взаимодействии 5,4г алюминия с окс??дом железа(|||)? помогите пожалуйста))

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