Сколько граммов вещества содержится в 0,05M растворе карбоната натрия?
Химия
Сколько граммов вещества содержится в 0,05M растворе карбоната натрия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молярная масса Na2CO3 по табл.Меделеева равна 106 г/моль , следовательно 106*0,05=5,3 г.
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