Сколько корней имеет уравнение |x| = 7? Объясните как нашли.

Алгебра
Сколько корней имеет уравнение |x| = 7? Объясните как нашли.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-х=7; х=7; Из под модуля всегда выходят два значения : со знаком плюс и минус.
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