Запиши в первую строкк однозначные слова, во вторую многощначные. лист, лисички, б??тинки, колокольчики, компьютер, учебник, страна, шишка
Русский язык
Запиши в первую строкк однозначные слова, во вторую многощначные. лист, лисички, б??тинки, колокольчики, компьютер, учебник, страна, шишка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однозначные: ботинки, компьютер, учебник, страна Многозначные: лис, лисички, колокольчики, шишка.
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