Сколько места надо выделить для хранения 10 страниц книги, если на каждой странице помещаются 32 строки по 46 символов в каждой ?

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Сколько места надо выделить для хранения 10 страниц книги, если на каждой странице помещаются 32 строки по 46 символов в каждой ?

Автор: Гость