Сколько места надо выделить для хранения 10 страниц книги, если на каждой странице помещаются 32 строки по 46 символов в каждой ?
Информатика
Сколько места надо выделить для хранения 10 страниц книги, если на каждой странице помещаются 32 строки по 46 символов в каждой ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32*46*10=14720 символов
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