Сколько молей оксида углерода (IV) выделится сгорании пропана массой 88 г

Химия
Сколько молей оксида углерода (IV) выделится сгорании пропана массой 88 г
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
C₃H₈ ⇒ 3CO₂ Молярная масса пропана равна 44 гр/моль. Значит, количество вещества пропана равно 88/44 = 2 моль. Количество вещества углекислого газа втрое больше, оно равно 6 моль. Ответ: 6 моль.
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