Чем отличалась власть вождя от власти короля в средние века? Ответ распишите.
История
Чем отличалась власть вождя от власти короля в средние века? Ответ распишите.
Ответ(ы):
Гость:
В средние века власть короля от власти вождя отличалась тем, что король мог править и руководить всем государством. В то же время вождь руководил малым количеством людей(племенем), и то, только в походах.
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