ПОМОГИТЕ! ДЛЯ КАКИХ ТЕАТРОВ МОЦАРТ ПИСАЛ НА ЗАКАЗ?
Музыка
ПОМОГИТЕ! ДЛЯ КАКИХ ТЕАТРОВ МОЦАРТ ПИСАЛ НА ЗАКАЗ?
Ответ(ы):
Гость:
Один из самых популярных классических композиторов, Моцарт оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру. По свидетельству современников, Моцарт обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. В отличие от многих своих современников, Моцарт не просто работал во всех музыкальных формах своего времени, но и добился в них большого успеха. Многие из его сочинений признаны шедеврами симфонической, концертной, камерной, оперной и хоровой музыки. Наряду с Гайдном иБетховеном принадлежит к наиболее значительным представителямВенской классической школы[1]. Биография Моцарта (особенно обстоятельства его ранней смерти) была предметом спекуляций и споров, легла в основу художественных вымыслов и расхожих «мифов». Один из самых популярных классических композиторов, Моцарт оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру. По свидетельству современников, Моцарт обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. В отличие от многих своих современников, Моцарт не просто работал во всех музыкальных формах своего времени, но и добился в них большого успеха. Многие из его сочинений признаны шедеврами симфонической, концертной, камерной, оперной и хоровой музыки. Наряду с Гайдном иБетховеном принадлежит к наиболее значительным представителямВенской классической школы[1]. Биография Моцарта (особенно обстоятельства его ранней смерти) была предметом спекуляций и споров, легла в основу художественных вымыслов и расхожих «мифов». Один из самых популярных классических композиторов, Моцарт оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру. По свидетельству современников, Моцарт обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. В отличие от многих своих современников, Моцарт не просто работал во всех музыкальных формах своего времени, но и добился в них большого успеха. Многие из его сочинений признаны шедеврами симфонической, концертной, камерной, оперной и хоровой музыки. Наряду с Гайдном иБетховеном принадлежит к наиболее значительным представителямВенской классической школы[1]. Биография Моцарта (особенно обстоятельства его ранней смерти) была предметом спекуляций и споров, легла в основу художественных вымыслов и расхожих «мифов».
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