Свойство не характерное для сложных эфиров: А. растворители органических вещест??. Б. имеют запахи фруктов. В. Растворяются в воде. Г. жидкости легковоспламеняющиеся.

Химия
Свойство не характерное для сложных эфиров: А. растворители органических вещест??. Б. имеют запахи фруктов. В. Растворяются в воде. Г. жидкости легковоспламеняющиеся.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сложные эфиры нерастворимы в воде.  Правильный ответ В.
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