Свойство не характерное для сложных эфиров: А. растворители органических вещест??. Б. имеют запахи фруктов. В. Растворяются в воде. Г. жидкости легковоспламеняющиеся.

Химия

Свойство не характерное для сложных эфиров: А. растворители органических вещест??. Б. имеют запахи фруктов. В. Растворяются в воде. Г. жидкости легковоспламеняющиеся.

Автор: Гость