Найдите в приведенном списке вопросы, которые изучает макроэкономика. Запишите ц??фры, под которыми указаны эти признаки: 1) рось ВВП; 2) перспективы развития электроэнергетики; 3) равновесие на рынке телевизоров; 4) бюджет сем...

Обществознание
Найдите в приведенном списке вопросы, которые изучает макроэкономика. Запишите ц??фры, под которыми указаны эти признаки: 1) рось ВВП; 2) перспективы развития электроэнергетики; 3) равновесие на рынке телевизоров; 4) бюджет семьи; 5) темпы инфляции; 6) дефицит госбюджета.
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